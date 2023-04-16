Военэксперт рассказал о 160 трупах офицеров НАТО в бункере подо Львовом Военэксперт Баранец: после удара «Кинжалом» в бункере подо Львовом остались тела 160 офицеров НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

В бункере в Львовской области на Украине остались тела 160 офицеров НАТО после удара российской ракетой «Кинжал», написал в KP.RU военный обозреватель Виктор Баранец. По его словам, бункер располагался на глубине 100 метров под землей и принадлежал запасному командному пункту бывшего Прикарпатского военного округа. В штабе находились представители ВСУ и Североатлантического альянса.

По словам военкора, ВС РФ решили атаковать бункер сверхзвуковой ракетой «Кинжал» после получения информации о подготовке контрнаступления. Взрыв ракеты привел к смерти более 200 офицеров, на данный момент удалось извлечь только 40 тел.

Под многометровым железобетонным колпаком они считали себя полностью неуязвимыми. Вероятно, именно по этой причине было утрачено и чувство бдительности, — сказал Баранец.

9 марта представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные нанесли массированные удары по ключевым объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, тем самым отомстив за обстрелы в Брянской области. По его словам, все цели атаки со стороны Вооруженных сил России были достигнуты. Он уточнил, что атаки производились при помощи высокоточного оружия, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, дальность полета «Кинжала» составляет свыше 4000 км и ее невозможно обнаружить и сбить, что признали и в Киеве.