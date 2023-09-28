Военэксперт рассказал, как Запад использует машины с гумпомощью Украине Военэксперт Леонков: в грузовиках с гумпомощью на Украину едут кассетные снаряды

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Страны Запада наращивают градус вооруженного конфликта на Украине с помощью поставок запрещенных видов оружия, рассказал в беседе с ИА SM.News военный эксперт Алексей Леонков. В частности, по его словам, боеприпасы с кассетной частью, использование которых запрещено конвенцией 2008 года, нелегально перевозят в гражданских грузовиках под видом гуманитарной помощи из Европы.

Количество кассетных боеприпасов, которые напилили страны НАТО, по разным оценкам, составляет от 3 до 5 миллионов. <...> Запад научился скрытно поставлять данный вид вооружения на Украину под видом, скажем, гражданских грузов. И это обычный гражданский грузовик, на нем написано «гуманитарная помощь», например ОБСЕ, — рассказал эксперт.

Он также подчеркнул, что таким образом кассетные боеприпасы попадают не только на склады в тылу, но и прямо на передовую. Однако, как подчеркнул аналитик, российская разведка успешно определяет места складирования этих и других снарядов, после чего их уничтожают. Та же участь постигает и артиллерийские комплексы, для которых кассетные боеприпасы и предназначены.

Сломаем мы все эти пушки, разобьем все эти склады. И эти боеприпасы, как и предполагалось, не внесут никакого существенного вклада в стратегическую обстановку в зоне СВО. Все равно мы будем наступать, — подытожил Леонков.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что боевые действия в зоне спецоперации на Украине с приходом осенней непогоды могут стать менее активными, но их значительное ослабление представляет угрозу для российских сил. Он пояснил, что заморозка конфликта даст противнику возможность передышки.