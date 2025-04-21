Военэксперт рассказал, как командование ВСУ поступает с заключенными Полковник Алехин заявил, что командование ВСУ гонит заключенных на штурмы

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ВС Украины

Украинское командование использует заключенных из местных тюрем в качестве штурмовиков, рассказал NEWS.ru военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин. По его словам, набор «сидельцев» в войска с обещаниями получить условно-досрочное освобождение чуть ли не через полгода — уже устоявшаяся практика в восточных регионах Украины.

ВСУ используют заключенных на стыке Белгородской и Сумской областей. Они там выполняют роль младшего командного состава, сержантов. Их задача — гнать штурмовиков через полосы «зубов дракона» в попытке прорыва на российскую территорию. Кроме того, зэки в ВСУ действуют под Липцами в качестве штурмовиков. Они проходят ускоренный, то есть очень короткий, курс подготовки в учебных лагерях под Чугуевым. И потом их гонят на штурмы, — пояснил эксперт.

Он добавил, что взятые в ВСУ заключенные стараются при первой же возможности дезертировать. Кроме того, по словам Алехина, есть данные о столкновениях между заключенными и бойцами националистических батальонов.

Ранее стало известно, что в зоне проведения СВО на Харьковском направлении пропал без вести сын маньяка Андрея Чикатило. 56-летний Юрий Чикатило (Мирошниченко) воевал в рядах ВСУ, однако уже около трех месяцев о его судьбе ничего не известно.