Военэксперт рассказал, грозят ли французам теракты во время ОИ в Париже Военэксперт Дандыкин: Франция не застрахована от терактов во время ОИ в Париже

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с NEWS.ru, что экстремистские группировки попытаются совершить теракт во время Олимпийских Игр в Париже, которые пройдут в июле-августе 2024-го. По его словам, организаторы ОИ-2024, в плане обеспечения безопасности, должны брать пример с ОИ-2014 в Сочи и ОИ в Пекине (2008 и 2022 годы)

Во Франции и до этого были теракты, так что, для местных спецслужб безопасность на ОИ — дело чести. Неизвестно, кто приехал во Францию из Африки и Ближнего Востока. Пусть берут пример с Игр в Сочи и Пекине, где организаторы сработали на отлично в плане обеспечения безопасности. Не исключу, что попытки терактов будут, — считает Дандыкин.

19 марта сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) не будет учитывать медали, завоеванные российскими и белорусскими спортсменами на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ранее МОК выпустил заявление «против политизации спорта», в котором призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер 26 марта высказала мнение, что выступления россиян в нейтральном статусе на парижских Играх будут унизительны. По ее словам, ограничения МОК означают, что атлетам при согласии ехать на ОИ придется выступать в команде «бомжей».