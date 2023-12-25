Военэксперт рассказал, чем Сербия выгодна для России Военэксперт Онуфриенко заявил, что у Сербии есть противоречия с Западом

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Противоречия Сербии с Евросоюзом и НАТО выгодны России, рассказал NEWS.ru военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. По словам эксперта, Москве необходимо углублять эти противоречия.

Сербия выгодна для России тем, что она занимает противоположную позицию по отношению к Западу. В том числе потому, что от нее «откусили» часть исторической земли в виде Косово. Москве нужно углублять противоречия Белграда с Евросоюзом и НАТО. Кроме того, у России и Сербии общие интересы и религия, схожие языки. Нам разумно делать упор на том, что нас объединяет, а наших противников разъединяет, — заявил Онуфриенко.

Аналитик добавил, что Россия не собирается поддерживать Сербию ни в финансовой, ни в силовой сферах в случае продолжения беспорядков в этой стране. По его словам, это связано с тем, что Белград не является членом ОДКБ.

Россия не будет оказывать Сербии финансовую помощь в случае продолжения беспорядков. Мы ведем политику на основании взаимной выгоды. А Сербия и так получает от нас газ и ряд торговых преференций. Это — дорога с двусторонним движением. Силового решения со стороны России тоже не будет, как это произошло в Казахстане в 2022 году, ведь Белград не входит в ОДКБ, — сказал Онуфриенко.

Ранее глава правительства Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за информацию о готовящихся беспорядках в Белграде. При этом премьер-министр предположила, что ее слова не будут популярны на Западе.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич заявил в ходе экстренного обращения к нации, что иностранные спецслужбы заблаговременно проинформировали силовые структуры республики о подготовке беспорядков и планах захвата администрации Белграда. По его словам, информация помогла своевременно подготовиться к происходящему.