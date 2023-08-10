Военэксперт раскрыл слабую сторону ПВО Украины Военэксперт Дандыкин: ПВО Украины не в состоянии защитить весь фронт

Фото: МО Украины

ВСУ пытаются объединить в систему ПВО различные виды вооружения, поставленные странами Запада, однако защитить весь фронт с их помощью им не удается, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его мнению, если бы украинские системы работали хорошо, то российские ракеты не долетали бы до своих целей.

У Украины есть разные системы, разного применения, разного радиуса дальности. Есть ближнего, есть дальнего. Самый большой комплекс по дальности — это, конечно, «Patriot», но он и сам очень дорогостоящий, и ракеты стоят больших денег. На то, чтобы защитить с его помощью весь фронт, потребуются огромные средства, — пояснил эксперт.

Дандыкин напомнил, что украинцы сами признают, что их системы ПВО не могут сбивать российские «Кинжалы», а большинство «Калибров» достигают целей. «Кто-то говорит, что ПВО Украины практически уничтожена, включая и импортные вооружения, и советские», добавил он.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко ранее заявил, что ударные возможности российской армии превышают возможности противовоздушной обороны ВСУ. По его словам, Киеву попросту не хватает зениток, чтобы отражать воздушные удары по украинской портовой инфраструктуре.