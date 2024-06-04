Военэксперт раскрыл, могут ли свергнуть Зеленского Военэксперт Живов: народ Украины не сможет свергнуть Зеленского

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Народ Украины не сможет свергнуть президента Украины Владимира Зеленского, рассказал «Радио 1» военный эксперт Алексей Живов. По его словам, его смогут убрать только военные и то, с разрешения западных спецслужб.

Уберут Зеленского военные и только с разрешения западных спецслужб. Не надо строить никаких иллюзий, что народ сможет свергнуть диктатора, не существует такого народа Украины, — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что Зеленского уберут только после того, как он примет выгодные для Запада решения. Дело в том, что его текущий правовой статус нужен западным странам для совершения различных действий, добавил Живов.

Например, бить западными ракетами по территории России, проводить незаконную мобилизацию, лишать граждан Украины их базовых гражданских прав, — подытожил эксперт.

Ранее генерал-майор Народно-освободительной армии Китая Сю Хуэй заявил, что Владимиру Зеленскому следует задуматься о ценности жизни украинцев. По его словам, главе государства следует понять, за что он борется.

До этого британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что Зеленский решил оставить страну и отправиться за границу. По его словам, это связано с тяжелой обстановкой в Киеве.