Военэксперт раскрыл, какие войска Макрон может отправить на Украину Эксперт Матвийчук: Макрон может отправить на Украину только «Иностранный легион»

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Президент Франции Эммануэль Макрон без согласования с парламентом может отправить на Украину только «Иностранный легион», заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Специалист отметил, что это достаточно боеспособное подразделение, однако у него нет тяжелого вооружения.

Без согласования французского парламента Макрон имеет право отправить на Украину только силы «Иностранного легиона» — это наемники со всей Европы, в том числе из стран бывшего СССР, — объяснил эксперт.

Он отметил, что у «Иностранного легиона» имеется полевая артиллерия, колесный танк AMX, БМП и бронеавтомобили, но нет гаубиц и тяжелых танков.

Полагаю, что заявления Макрона о входе французов в Одессу, взятии правого берега Днепра больше похоже на набивание себе цены. Французы над этим смеются и к выступлениям Макрона серьезно не относятся, — считает Матвийчук.

Военный эксперт предположил, что Макрон может отправить на Украину не более 10 тысяч военных. В этом случае ему не удастся избежать прямого столкновения с Россией, но «оно закончится только полным разгромом французов», заключил Матвийчук.

Ранее Макрон заявил в интервью журналу The Economist, что вопрос об отправке войск на Украину можно было бы рассмотреть в том случае, если бы «русские прорвали линию фронта». По его словам, это стало бы возможно, если бы соответствующая просьба поступила от Киева. Французский лидер подчеркнул, что не стал бы полностью исключать такой вариант развития событий.