Военэксперт раскрыл, чья «перезрелая» ракета упала на больницу в Киеве Военэксперт Дандыкин: на детскую больницу в Киеве упала украинская ракета ПВО

Фото: МЧС Украины

На детскую больницу в Киеве упала ракета противовоздушной обороны Украины, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что это произошло из-за нахождения почти всех систем ПВО в черте города. Кроме этого, как подчеркнул эксперт, ракета могла быть «перезрелая».

Очевидно, что на детскую больницу в Киеве упала украинская ракета ПВО. Предположу, что это произошло из-за того, что почти все системы ПВО ВСУ находились в черте города. Плюс ракета могла быть перезрелая, со складов, как это часто бывает у натовцев. Могли именно такую и передать, — высказался Дандыкин.

По мнению эксперта, также украинская ракета могла упасть на больницу из-за сбоя в электронике. Как отметил Дандыкин, такие ситуации постоянно совпадают с какими-то важными мировыми событиями и сейчас это произошло во время саммита НАТО.

Ранее политолог Сергей Марков нашел еще одно подтверждение того, что на больницу в Киеве упала ракета противовоздушной обороны Украины. По его словам, об этом свидетельствует большое число следов от шрапнели на соседних зданиях. Он подчеркнул, что именно ракета ПВО заряжается таким образом, чтобы достать до цели.