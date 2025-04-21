Военэксперт раскрыл, что за НЛО может кружить над Львовом почти три часа Военэксперт Матвийчук: НЛО над Львовом может быть самолетом-разведчиком НАТО

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Неопознанный летающий объект, замеченный над Львовом, может быть самолетом-разведчиком НАТО, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, подобные воздушные суда, которые кружат по несколько часов над населенным пунктом, могут собирать данные о рельефе, инфраструктуре и других ключевых параметрах территории. Он подчеркнул, что впоследствии полученную информацию могут использовать в собственных целях страны Североатлантического альянса.

Если он не отвечает на позывные, я думаю, что это, скорее всего, объект типа самолета-разведчика НАТО, который выполняет функции по геофизическим съемкам местности, готовит карты для НАТО. Больше никаких предположений нет, — высказался Матвийчук.

Ранее появилась информация, что неопознанный летающий объект кружит над украинским Львовом уже почти три часа. При этом известно, что страна с 24 февраля 2022 года закрыла свое воздушное пространство: не осуществляются ни международные, ни внутренние авиарейсы.

До этого пилоты самолета российской авиакомпании «Ямал», летевшие 15 апреля из Нового Уренгоя в Москву, заметили в небе неопознанный летающий объект. Airbus А320 находился в районе Шереметьево, когда экипаж увидел в небе зеленый шар.