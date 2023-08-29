Военэксперт раскрыл, что произошло с необходимыми ВСУ швейцарскими танками 19FortyFive: необходимые ВСУ швейцарские танки ржавеют в Италии

Швейцария имела возможность передать Украине свыше 90 танков Leopard 1A5, однако Берн решил придерживаться политики нейтралитета, поэтому техника теперь ржавеет в Италии, заявил военный эксперт Питер Сучио в статье для 19FortyFive. По его словам, это вооружение могло существенно помочь ВСУ в контрнаступлении.

Дополнительные 96 «Леопардов-1» могли бы значительно улучшить ситуацию. Вместо этого танки времен холодной войны продолжат ржаветь в Италии <...> Швейцария уже более 200 лет придерживается строгой политики нейтралитета. Но ее критики считают, что своим отказом предоставить Украине около сотни боевых танков Leopard 1A5 она фактически помогает России, — заявил Сучио.

Изначально Швейцария рассматривала возможность передаче Украине танков, напомнил эксперт. Однако в последний момент она отказалась от сделки.

В частности, такая продажа противоречила бы Закону о военных материалах и повлекла бы за собой корректировку политики нейтралитета, — объяснил эксперт.

МИД РФ ранее заявил, что Швейцария отошла от принципа нейтралитета, присоединившись к пакету антироссийских санкций. В ведомстве отметили, что страна все более отчетливо «дрейфует в сторону НАТО».