Военэксперт предупредил о подготовке ВСУ к контрнаступлению под Харьковом Военэксперт Баранец: наблюдаются признаки подготовки ВСУ к контрнаступлению

Фото: МО Украины

ВСУ проводят подготовку к контрнаступлению на Харьковском направлении, стягивая туда войска и боевую технику, а также наемников, считает военный эксперт полковник в отставке Виктор Баранец. Как он отметил в беседе с «Радио 1», эту тенденцию видят и российские военные.

Вот Харьковское направление, возможно, примет какие-то телодвижения. <...> Мы знаем о подготовке противника и готовимся в меру своих сил, личного состава и опыта. Мы держим ушки на макушке, — уточнил Баранец.

По мнению военэксперта, прежде противник использовал тактику, в которой участвовали примерно 200 тысяч человек. Там также присутствовали группы до 50 человек, которые искали слабые места в российской обороне. Похожую тактику применяют и россияне.

Полковник в отставке Виктор Литовкин ранее предположил, что украинским пилотам потребуется не меньше года, чтобы освоить американские истребители F-16. Он уточнил, что для достижения этой цели летчикам нужно владеть военно-техническим английским. Кроме того, пилоты должны освоить перечень других навыков для управления этой техникой.