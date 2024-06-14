Военэксперт предположил, почему Россия не уничтожает мосты через Днепр Военэксперт Дандыкин: уничтожение мостов через Днепр несет риски для населения

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Россия не уничтожает мосты через Днепр в зоне спецоперации, так как это несет риски для мирного населения, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он уточнил, что такие решения не принимаются в один момент. По его словам, при уничтожении мостов нужно учитывать, как не помешать собственной армии выполнять задачи.

В теории можно ударить и по мостам через Днепр, но это будет слишком сильный удар по жизни мирного населения. Такие решения в один момент не принимают. Нужен мозговой штурм, как бы не помешать и нам выполнять боевые задачи. Все исходит из целесообразности, — пояснил Дандыкин.

Как отметил эксперт, военное руководство России также учитывает, что любой мост потом придется восстанавливать, а это дорогостоящая задача. Он подчеркнул, что ВСУ также уничтожают мосты, пока ВС РФ продвигаются вперед. Эксперт допустил, что вместо этого российская армия может нанести удары по критической инфраструктуре противника, связанной с энергетикой.

Просто так взять и уничтожить все мосты нельзя. Это ВСУ просто так бьют по мирным гражданам, по жилым домам, — заключил эксперт.

Дандыкин ранее предположил, что уничтожение моста в районе Старого Салтова обернется для ВСУ срывом ротации на Харьковском направлении в зоне СВО. Он подчеркнул, что это серьезный удар по украинской армии. По мнению эксперта, уничтожение переправы затруднит логистику ВСУ.