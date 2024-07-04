Военэксперт поставил точку в споре о свержении Зеленского «азовцами» Военэксперт Матвийчук: представители «Азова» не принимают политические решения

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Представители националистического батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) не принимают политические решения, уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский и его группировка отодвинули от власти даже радикальных нацистов.

Ситуация немного другая. Даже радикальных нацистов Зеленский и его группировка отодвинули от власти. Зеленский, [Андрей] Ермак (глава офиса президента Украины. — NEWS.ru) — ставленники США, западных спецслужб, их охраняют. Ярые нацисты вряд ли влияют на политику Украины, — пояснил эксперт.

По его мнению, националисты могут кому-то угрожать оружием в малых городах или деревнях, но на политические процессы не влияют. Матвийчук считает, что Украину полностью контролируют США и другие страны Запада, госвласть отсутствует.

Да, «азовцы» на публике демонстрируют флаги, лозунги, но решения не принимают. Им не дают развернуться, так как это не в интересах США и Англии. «Азовцы», вероятно, контролируют оборот янтаря в Закарпатье. Они могут решать задачи по проведению карательных операций, занимаются пропагандой украинского национализма, — заключил Матвийчук.

Американская журналистка Ким Иверсен ранее заявила, что «Азов» совершил на Украине военный переворот. Она пришла к такому выводу после того, как Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля сразу после критики со стороны начальника штаба «Азова» Богдана Кротевича.