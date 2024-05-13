Военэксперт озвучил причину резкой активизации ВСУ на границе с Россией Военэксперт Дандыкин: активизация ВСУ связана с созданием полосы безопасности РФ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Резкая активизация ВСУ на границе с Россией связана с тем, что РФ приступила к созданию полосы безопасности, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru военный эксперт подчеркнул, что с этим связано нанесение мощного удара по Белгороду 12 мая. Он отметил, что атаки по российским территориям являются местью со стороны ВСУ на действия ВС РФ.

Резкое обострение такой жестокости связано с тем, что мы приступили к созданию полосы безопасности. Они сразу же активизировали удар по Белгороду, в порядке мести, — пояснил эксперт.

Он заявил, что удары по Белгороду показывают «террористическую сущность» Украины. По его словам, как только Россия начала создавать полосу безопасности, ВСУ начали наносить удары всеми возможными средствами, в том числе и при помощи авиации.

Их террористическая сущность очевидна. Как только мы начали эту операцию, они сразу очень возбудились и стали стрелять всевозможными средствами, включая даже авиацию, — заключил эксперт.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил о трех погибших и четырех пострадавших жителях Краснодона в результате обстрела со стороны украинской армии. В промышленной части города был зафиксирован сильный пожар. В рамках мер усиления безопасности Минобразования республики объявило о переводе учащихся Молодогвардейска и Краснодона на дистанционный режим.

Ранее сообщалось о 19 погибших жителях Белгородской области в результате массированной атаки ВСУ на регион. Отмечается, что 15 из них стали жертвами обрушения части многоквартирного дома, в который попала ракета. Еще трое погибли от вечерних обстрелов 12 мая, одна женщина скончалась в больнице, получив ранения 11 мая.