Военэксперт оценил варианты развития конфликта Зеленского и Залужного Военэксперт Кнутов: конфликт между Залужным и Зеленским приобрел острый характер

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Конфликт между главком ВСУ Валерием Залужным и президентом страны Владимиром Зеленским приобрел острый характер, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. Он отметил, что обострение этой борьбы сказывается на ситуации внутри украинской армии и снижает моральный дух ВСУ.

Зеленского обвиняют во всех неудачах, связанных с летней кампанией украинской армии, с так называемым контрнаступом. Он нашел самое простое решение, чтобы оправдать свое вмешательство в управление вооруженными силами — обвинить Залужного и попытаться избавиться от него. Более того, Залужный рассматривается рядом политиков на Западе как возможный кандидат в президенты, что, в общем-то, для Зеленского крайне болезненный факт, — сказал он.

Кнутов считает, что Зеленский постарается решить свои проблемы отставкой Залужного. Военэксперт добавил, что пока не знает, кто бы мог заменить главкома.

Если мы посмотрим на характер операций за последние месяцы, то ни один из украинских генералов себя ярко не проявил. Поэтому на сегодняшний день обязанности Залужного — во всяком случае, на какой-то период — могут передать командующему сухопутными войсками Александру Сырскому. Хотя у него нет каких-то серьезных военных достижений, — добавил Кнутов.

До этого в украинских СМИ появилась информация, что чрезмерная откровенность Залужного в разговорах с западными партнерами может перевести вопрос его отставки из гипотетической в практическую плоскость. Источники СМИ в офисе президента страны Владимира Зеленского сообщают, что при этом генерала не собираются менять на командующего сухопутными войсками Александра Сырского.