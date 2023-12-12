Военэксперт оценил наступательный потенциал ВСУ Военэксперт Дандыкин: наступательный потенциал ВСУ близок к истощению

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Наступательный потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент близок к истощению, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он подчеркнул, что Запад может попытаться договориться о взятии перерыва в украинском конфликте.

Дандыкин отметил, что Запад рассчитывает заключить очередные договоренности, чтобы снабдить ВСУ всем необходимым. Эксперт уверен, что российская сторона на такое не согласится, так как основной задачей является достижение всех целей специальной военной операции на Украине.

На Западе хотят взять перерыв, заключить какие-то договоренности типа «Минск-1» и «Минск-2» для того, чтобы снова снабдить ВСУ, отмобилизовать и начать то, что было. Но с учетом того, что наша позиция в этом направлении не меняется, я думаю, что этого не будет. Задачи спецоперации должны быть выполнены, — высказался эксперт.

Командование ВСУ ранее вывело элитное армейское подразделение «Марун» с линии боевого соприкосновения из-за высоких потерь. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, таким образом ВСУ планируют восстановить боеспособность подразделения, участвовавшего в боях на территории региона.