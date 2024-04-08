Военэксперт оценил качество истребителей, которые Греция хочет передать ВСУ Военэксперт Дандыкин: истребители Греции для ВСУ могут быть не лучшего качества

Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis /Global Look Press

F-16

Истребители F-16, которые Греция планирует передать ВСУ, могут оказаться не лучшего качества из-за истечения предельного срока службы, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с Lenta.ru военный эксперт отметил, что эти самолеты могут нуждаться в ремонте. Он уточнил, что, по официальным данным, истребители израсходовали около 60% предельного срока службы.

Если заканчивается срок, нужно много чего менять. Самолет постоянно проходит модернизацию, ремонты, замену двигателя, много всего. Если срок службы выходит за половину — это уже серьезно, — пояснил Дандыкин.

Эксперт добавил, что у F-16 есть большое количество модификаций. Они являются самыми массовыми в мире и находятся на вооружение у стран НАТО. По его словам, Греция в целом активно проявила себя в передаче военной техники Киеву.

Страна достаточно активна в передаче Украине вооружений: она передавала БТР, комплексы ПВО. Теперь вот 32 истребителя, что уже серьезно: это две полноценных эскадрильи, — подчеркнул Дандыкин.

Ранее стало известно, что Греция запланировала передать Украине 32 истребителя F-16C/-D Block 30, подлежащих утилизации. Всего Афины намерены продать 108 старых истребителей, которые будут заменены на новые.