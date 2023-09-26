Военэксперт объяснил, зачем Украине неисправные ракеты к С-300 Военэксперт Борзенко: что-то из переданных Киеву неисправных ракет полетит

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Болгарии проще отдать свои неисправные ракеты к ракетному комплексу С-300, чем тратить деньги на их утилизацию, пояснил NEWS.ru военный эксперт Алексей Борзенко. По его словам, это очень старые ракеты, которые хранятся на складе и имеют меньший срок годности, чем снаряды.

Это такой вариант [утилизации] со стороны болгар. Может какие-то ракеты они отремонтируют, умельцы есть всегда и везде. У Украины не хватает ракет, тем более установки С-300 у них есть. Может, что-то из этого полетит. Пришлют пять ракет и из них сделают две функциональные, — говорит Борзенко.

Эксперт отмечает, что у России на вооружении стоит С-400, на подходе — С-500. Он подчеркивает, что это более современные системы ПВО.

Ранее стало известно, что парламентский комитет по делам обороны Болгарии одобрил законопроект о безвозмездной передаче Украине неисправных ракет С-300. В Киеве выразили готовность взять их на вооружение. За инициативу проголосовали одиннадцать членов комитета, против — четыре. Теперь вопрос должен быть рассмотрен на общем заседании парламента.

Ранее болгарский парламент разрешил импорт зерна с Украины. Инициативу поддержало правительство. Премьер-министр страны Николай Денков убежден, что это поспособствует снижению цен на основные продукты питания и может снизить темпы инфляции.

При этом до этого, наравне с Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией Болгария призывала Еврокомиссию продлить запрет на ввоз в ЕС украинского зерна, чтобы не навредить местному сельскому хозяйству.