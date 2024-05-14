Военэксперт объяснил успешное наступление ВС РФ на Харьковском направлении Военэксперт Баранец: ВСУ не успели окопаться на Харьковском направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Вооруженные силы России успешно наступают на Харьковском направлении в зоне спецоперации, так как ВСУ не успели там окончательно окопаться, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. В разговоре с NEWS.ru эксперт уточнил, что российская армия грамотно воспользовалась ситуацией.

Наше резвое наступление связано с тем, что противник не сумел основательно окопаться на этом направлении. Мы этим грамотно воспользовались, в том числе и группа «Север», которая не теряет времени и не дает противнику закрепиться на других рубежах, — пояснил Баранец.

За последние две недели ВС РФ удалось взять под контроль около полутора десятков населенных пунктов, отметил эксперт. По его словам, самые горячие бои ведутся на Волчанском направлении. Как уточнил Баранец, на этом участке фронта тактические достижения превращают наступление в стратегический успех.

Все прекрасно понимают, что за Волчанском мы фактически будем у Харьковской окружной кольцевой дороги, чего сильно боится противник, — заключил эксперт.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее предположил, что ВС РФ могут дойти до польской границы в ходе СВО. Он подчеркнул, что заявления Генштаба ВСУ о смене позиций на Харьковском направлении подразумевают бегство украинских бойцов. По его словам, линия обороны противника оказалась ненадежной.