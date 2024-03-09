Военэксперт объяснил желание Польши отправить войска на Украину Матвийчук: Польша отправкой войск хочет получить часть территории Украины

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Заявление властей Польши о необходимости отправить войска на Украину связано с желанием Варшавы получить часть украинских территорий, заявил в беседе в NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Таким образом он прокомментировал слова польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о том, что НАТО нужно послать армию на помощь Киеву.

Как отметил Матвийчук, Сикорский «очень хитро» сказал, что западные войска нужно послать не на Украину, а на территорию Украины. Он имел в виду западные области, а именно так называемые «Восточные кресы». К ним относятся Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области.

Польша претендует на данные регионы Украины, думая, что отправив туда войска НАТО не позволит России приблизиться к данным областям. Это попытка отторгнуть хотя бы часть Украины и оставить территории за собой, — считает эксперт.

Ранее Радослав Сикорский заявил, что западным странам необходимо осуществить «творчески продуманную и асимметричную» эскалацию против России в конфликте на Украине. Он также добавил, что присутствие военных НАТО на Украине «не является чем-то немыслимым».

Сикорский также отметил, что слова французского лидера Эммануэля Макрона о войсках Североатлантического альянса на Украине полезны тем, что оказывают давление на Россию. Президент Франции ранее заявил, что на встрече в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако прийти к консенсусу по данному вопросу не удалось. Однако Макрон не исключил такого развития событий с течением времени.

В свою очередь сенатор Алексей Пушков посоветовал Сикорскому и Макрону задуматься о долгосрочных последствиях такого решения. По его мнению, заявления лидеров стран Запада свидетельствуют о том, что такая возможность некоторое время обсуждается в «натовских столицах».