Военэксперт объяснил слова Зеленского о применении оружия дальностью 700 км Военэксперт Матвийчук: новым дальнобойным оружием ВСУ могли быть ракеты С-200

Фото: James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря об успешном применении дальнобойного оружия собственного производства, мог иметь в виду обновленные ракеты С-200, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Этими ракетами, по его информации, ВСУ в последнее время чаще всего наносят удары по территории ДНР.

Когда Зеленский говорил об успешном применении украинского дальнобойного оружия по цели в 700 километров, я полагаю, что он имел в виду переделанные ракеты С-200, которые в последнее время атакуют территорию ДНР. Если же речь шла о Пскове, то хочу отметить, что политики Украины много говорят того, чего на самом деле нет, — говорит Матвийчук.

По предположению военного эксперта, налет на аэропорт Пскова был осуществлен с нейтральной территории Балтийского моря и использовалось не украинское оружие.

31 августа Владимир Зеленский объявил, что ВСУ успешно использовали дальнобойное оружие собственного производства. Он не уточнял, о каком оружии идет речь и по каким целям оно было запущено. При этом 30 августа в результате атаки БПЛА в аэропорту Пскова были повреждены четыре самолета Ил-76. По предварительным данным, для атаки ВСУ задействовали свыше десяти дронов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.