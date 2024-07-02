Военэксперт объяснил причину использования ВСУ минометов 1937 года Военэксперт Дандыкин: ВСУ используют минометы 1937 года из-за дефицита оружия

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины стали использовать в зоне боевых действий БМ-37 образца 1937 года из-за дефицита оружия, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он добавил, что на СВО также зафиксировали применение пулеметов «Максим».

Кто-то видел даже пулеметы «Максим». <...> Но сам по себе БМ-37 уже прошел много конфликтов, от Великой Отечественной до Кавказа. Так что относиться к нему нужно серьезно, — напомнил Дандыкин.

По его словам, Украина получает вооружение от стран НАТО, но его не хватает. По его словам, БМ-37 представляет собой трубу и мину, его работа зависит от наводчика. При этом миномет по-прежнему эффективен, добавил он.

Глава пресс-центра российских войск «Восток» Александр Гордеев ранее сообщил, что бойцы сорвали попытки усиления передовых позиций и ротации ВСУ в районе таких опорных пунктов, как Водяново, Шевченко, Урожайного и Луговского. Кроме того, были уничтожены до 120 военнослужащих ВСУ и две буксируемые гаубицы FH-70.

Представители Минобороны России прежде объявили о том, что с начала СВО военным удалось уничтожить более 10 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов. Помимо этого, за последние несколько лет были сокрушены 26,7 тысячи вражеских беспилотников.