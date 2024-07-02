Военэксперт объяснил, почему Зеленский вспомнил о переговорах с Россией Военэксперт Рогов: Зеленский нуждается в переговорах с РФ перед выборами в США

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Слова президента Украины Владимира Зеленского о начале переговоров с Россией противоречат его же правилам и законам, заявил в беседе с «Радио 1» член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он также сравнил утверждения главы страны с попыткой ухватиться за воздух перед выборами президента в США.

Заявление Зеленского о готовящемся плане урегулирования конфликта — это не что иное, как попытка ухватиться за воздух тонущего политического негодяя, который прекрасно понимает, что его политический конец все ближе. То есть он запретил переговоры с Россией, а сам о них говорит, — добавил Рогов.

По мнению военэксперта, Зеленский старается сделать вид, что смог сохранить Киев и большую часть страны под своим контролем, а также сохранить намерения о вступлении в НАТО, транслируя это через СМИ. Рогов предположил, что сейчас президент Украины собирает силы, чтобы в августе-сентябре устроить контратаки, наплевав на потери, так как перед ним стоит задача начать переговоры перед выборами главы государства в США.

Зеленский ранее заявил, что считает возможными переговоры с властями России. Однако для этих целей, по его словам, необходимы посредники. Лидер страны в качестве примера вспомнил, что соглашение о зерновом коридоре принималось при участии ООН и Турции.