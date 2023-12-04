Военэксперт объяснил, почему у ВСУ не будет нового контрнаступления Военэксперт Леонков: у Запада кончаются деньги и оружие для Украины

Фото: МО Украины

Несмотря на то что Украину снабжала оружием 51 страна, она не может успешно противостоять России в зоне боевых действий, заявил в беседе с ИА SM.News военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, союзники Киева в открытую заявляют, что у них нет денег и оружия для помощи Украине, поэтому о новых контрнаступлениях ВСУ говорить не приходится.

Идет такая формула: они будут поддерживать Украину, но никаких наступательных операций уже не будет. При этом приоритетными задачами становятся пополнения складов в самих странах НАТО, потому что израсходовали большое количество, <...> а собственное производство запустить так и не смогли, — пояснил специалист.

Он напомнил, что массовое производство оружия было остановлено в ЕС в 2010 году. В руководстве НАТО тогда сочли, что существующих на тот момент запасов вполне достаточно для боевых действий любой интенсивности, а восполнить дефицит в случае его возникновения можно на локальных мощностях. Из-за этого сегодня у ВСУ наблюдается критический снарядный голод, а сами боеприпасы за время проведения СВО подорожали в четыре раза, подчеркнул Леонков.

По словам эксперта, украинские стратеги изначально планировали отторгнуть у России не только Крым, но и Кубань со Ставропольем, однако на пути этих планов стоит «русский солдат, который не дает им это сделать», добавил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил перспективы украинской армии в зоне спецоперации, призвав готовиться к «плохим новостям».