Военэксперт объяснил, почему Киев продолжает вывозить зерно по Черному морю Перенджиев: Киев возит зерно по Черному морю, так как может обвинять РФ в ЧП

Фото: Turkish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Украина продолжит возить зерно по Черному морю, поскольку всегда сможет обвинить в любом ЧП российских военных, заявил NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Георгия Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, Киеву безразлична судьба сухогрузов и экипажа.

Просто Украине, безусловно, проще обвинить Россию, чем провести расследование и разобраться в произошедшем. Раз киевские власти решили создать альтернативный коридор зерновой сделки, они и должны нести ответственность и обеспечивать безопасность кораблям. <...> Украине безразлична судьба сухогрузов и экипажа. Их принцип такой: пройдет корабль — хорошо, а если нет, всегда можно обвинить Россию, — сказал Перенджиев.

Политолог отметил, что в случае если корабль действительно подорвется на мине, то уместны будут вопросы к Киеву, почему уполномоченные службы не проверили ту зону и не обезвредила мину. Россия ранее предупреждала, что не гарантирует безопасности сухогрузам, которые намерены проходить по территории Черного моря.

28 декабря стало известно, что балкер под флагом Панамы подорвался на мине в Черном море. Это подтвердила пресс-служба сил обороны юга Украины. Корабль двигался по продвигаемому Киевом альтернативному зерновому коридору.