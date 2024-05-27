Военэксперт объяснил нахождение французских инструкторов на Украине Тимошенко: французские инструктора были на Украине до официального разрешения

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Александр Сырский

Французские инструкторы на Украине были и до этого, заявил NEWS.ru военный эксперт полковник Михаил Тимошенко, комментируя решение главкома ВСУ Александра Сырского позволить иностранным специлаистам посетить учебные центры в стране. По словам Тимошенко, теперь это оформлено официально.

Французские инструктора там были и до этого, это не секрет. Были даже наемники. Они принимали там военные решения, находились в центрах. Полагаю, что сейчас им просто на официальном уровне разрешили это делать. Пока никакой новой информации мы не получили. Эти инструктора могут быть и вольнонаемными, и кадровыми, — заявил Тимошенко.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Андрей Кошкин рассказал, какие страны могут отправить военнослужащих на Украину. По его словам, есть сведения о возможном создании специальной коалиции, куда войдут Польша и прибалтийские страны. В то же время он отметил, что не все государства Запада поддерживают отправку своих солдат в зону спецоперации. В частности, категорически против выступает Германия.

Политолог Мария Прокофьева ранее заявила, что в случае отправки французских военных на Украину раскол во французском обществе усугубится. По ее словам, это увеличит количество проблем во внутренней политике, а рейтинги президента Франции Эммануэля Макрона будут падать.