Военэксперт объяснил готовность Польши разместить у себя немецкие войска Военэксперт Клинцевич: Польша готова разместить войска ФРГ из-за страха перед РФ

Запад опасается, что Россия может разбить НАТО на территории стран — членов Альянса после выхода на западные границы Украины, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его мнению, это объясняет готовность Польши разместить на своей территории немецкие войска.

НАТО и военные разведки стран Альянса дают реальный расклад на поле боя, который происходит на территории Украины <...>. Они понимают, что у ВСУ нет шансов на победу и рано или поздно российские военные выйдут на западные границы Украины. Запад боится, что эта мощная боеспособная армия может перемолоть НАТО на их территории, — заявил Клинцевич.

В связи с этим, считает эксперт, Альянс предпринимает усилия, чтобы разместить в Восточной Европе хотя бы 300-тысячную армию. Он добавил, что это коснется стран Прибалтики, Польши и Румынии.

По заявлениям нашего руководства Россия с НАТО воевать не планирует, так как подобный конфликт перерастет в применение тактического, а в последующем, возможно, и стратегического ядерного оружия. Сейчас они будут перебрасывать свои войска к нашим границам, — сказал он.

Клинцевич призвал спокойно реагировать на данные меры, так как Россия к этому готова. Он добавил, что отвечать на это не имеет большого смысла. Эксперт подчеркнул, что Москва выполняет поставленные цели и задачи на Украине. Однако, считает он, есть вероятность, что войска НАТО могут зайти на ее территорию и развязать столкновение там.

Однако мы надеемся, что руководству европейских стран хватит здравомыслия, чтобы этого не делать, — резюмировал Клинцевич.

Ранее глава МИД Польши Анджей Шейна заявил, что Варшава согласна разместить немецкие войска на своей территории. Он добавил, что страна готова принять любую помощь союзников на фоне событий, которые разворачиваются за восточной границей Польши.