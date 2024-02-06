Военэксперт обозначил главные проблемы обороны ВСУ Военэксперт Кошкин: у ВСУ серьезные проблемы на Харьковском направлении

Фото: МО Украины

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдаются серьезные проблемы на Харьковском направлении, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. По его словам, Россия обладает стратегической и тактической инициативой по всей линии боевого соприкосновения, а Украине тяжело переходить к полной обороне из-за большого количества необходимых ресурсов.

ВСУ везде тяжело. На Харьковском направлении мы усилились и видим перспективы, есть хорошие стратегические и тактические планы. У нас есть инициатива по всей линии боевого соприкосновения, — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что проблемы ВСУ связаны с поставками боеприпасов, а также с тем, что большинство новобранцев в украинских частях плохо обучены и не мотивированы. Как рассказал полковник, ВСУ будут переходить к стратегической обороне и «врываться в землю», в связи с чем им потребуется большая работа по поднятию морального духа в войсках.

Ранее стало известно, что Российская армия осуществила тактический прорыв на северо-восточных окраинах Авдеевки на Донецком направлении. Бои за Авдеевку сместились на север, где Вооруженные силы России подошли к «Голубым озерам». На юго-восточных окраинах Авдеевки продолжаются жесткие встречные бои.