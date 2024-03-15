Военэксперт назвал самое опасное оружие армии Франции Эксперт Прохватилов: французские истребители Dassault Rafale лучше F-16 из США

Фото: Matti Matikainen/Global Look Press

В развитии передовых вооружений Франция обходит другие европейские страны, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Владимир Прохватилов. В некоторых аспектах французское оружие даже не уступает американскому, считает он. В частности, истребители Dassault Rafale лучше F-16 из США.

Франция — передовая военная держава, практически ни в чем не уступает США в развитии передовых вооружений, превосходит Германию и Британию. У Франции прекрасные истребители 4-го поколения Dassault Rafale. На мой взгляд, они даже лучше американских F-16, — пояснил эксперт.

Прохватилов также высказал мнение, что французский авианосец «Шарль де Голль» намного лучше британского, который в море почти не выходит. Пишут, что он часто ломается, но они все ломаются, добавил эксперт.

Кроме того, танки Leclerc из Франции — самые насыщенные электроникой в мире, отмечает он. При этом по совокупности, конечно, уступают Leopard и Abrams, уточнил Прохватилов.

Ранее Министерство обороны Великобритании опубликовало кадры успешных испытаний новой «лазерной пушки» DragonFire. В ведомстве называют ее «мощным оружием против воздушных целей». Уточняется, что стоимость одного выстрела из DragonFire составляет $12,7.

При этом Владимир Прохватилов заявил, что британское оружие неэффективно при плохих погодных условиях, в том числе при дожде, тумане и снегопаде. По его словам, недостаток лазерного оружия — его энергоемкость и небольшое расстояние, на котором оно способно нанести поражение.