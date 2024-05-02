Военэксперт назвал последствия ограничений съемки Украины со спутников Военэксперт Матвийчук: ограничения съемки Украины со спутников не повлияют на РФ

Фото: Александр Гармаев/ТАСС

Возможные ограничения съемки территории Украины со спутников никак не повлияют на боевые возможности России, рассказал Lenta.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, таким образом Киев набивает себе цену.

Это никак не повлияет на Россию. Мы ведем геофизическую съемку Земли в зонах пролета наших космических спутников, и никто не может нам запретить снимать какую-то территорию. Украинцы набивают себе цену и пытаются создать прецедент, чтобы России еще что-то запретили, — объяснил Матвийчук.

Военный эксперт отметил, что подобные возможные ограничения никак не скажутся на способностях России, поскольку страна полагается на собственные ресурсы в вопросе спутниковой съемки.

Ранее стало известно, что киевские власти обсуждали с руководством спутниковой компании ограничения съемки территории страны. Уточняется, что эти данные могут быть использованы противником.

До этого полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что спутники помогают вести боевые действия. Военный эксперт подчеркнул, что они дают армии навигационные преимущества, а также способствуют разведке. По его словам, страны, у которых есть преимущество в космосе, будут более успешны и в бою.