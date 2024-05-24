Военэксперт назвал последствия новой мобилизации на Украине Военэксперт Матвийчук: мобилизация на Украине может привести к краху государства

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мобилизация на Украине может привести к краху государства, считает военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, украинцы совершенно не мотивированы воевать, поэтому будут некачественно выполнять поставленные перед ними задачи.

Надо понимать, что собой представляет контингент, который сейчас отлавливают на Украине. Это люди, которые не хотят воевать, они совершенно не мотивированы. Они будут выполнять боевые задачи не на совесть, а только из страха. Значит, некачественно, — объяснил эксперт.

Полковник отметил, что из-за этого при первой возможности украинцы будут пытаться сдаться в плен. Кроме того, новый закон о мобилизации привел к тому, что города опустели. Многие украинцы убегают из-за того, что не хотят подчиняться новым правилам, заключил Матвийчук.

Ранее другой военэксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что новая мобилизация, объявленная на Украине, позволит президенту Владимиру Зеленскому «наскрести» порядка 200–300 тысяч военнослужащих. По его словам, Киев будет призывать больных, инвалидов и чуть ли не стариков. При этом эксперт усомнился, что украинское командование успеет обучить новобранцев.