Военэксперт назвал основную причину провала наступления ВСУ Военэксперт Глазунов: наступлению ВСУ помешала плохая подготовка

Фото: МО Украины

Главной причиной провала наступления ВСУ летом 2023 года стал низкий уровень подготовки украинских солдат и офицерского состава, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В беседе с Lenta.ru он отметил, что фронтовые реалии не соответствовали тому, чему украинских военных обучали западные инструкторы.

Одна из главных ошибок, по моему мнению, — это уровень подготовки украинских солдат и офицеров. Он не соответствовал реалиям современного боя. То, что их обучали во Франции, Великобритании, Германии в учебных лагерях, не соответствовало современному уровню ведения войны, — объяснил эксперт.

Также, по его словам, причиной провала военной кампании Киева стала неверная тактика использования подразделений. Кроме того, украинское командование не учло высокий уровень подготовки российских военных и возведенную ими систему оборонительных укреплений. Глазунов высказал мнение, что украинская сторона не рассчитывала на серьезное сопротивление.

Им говорили, что стоит только пойти в наступление и русские побегут сразу. Но русские солдаты не побежали, — резюмировал эксперт.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что власти Украины пытаются поднять моральный дух граждан, и с этой целью демонстрируют ролики с украинскими флагами якобы на российских территориях. По словам эксперта, целью этих действий является стремление заверить Запад, что еще не все потеряно.