Военэксперт назвал главную точку приложения сил ВСУ при Сырском Полковник Матвийчук: Сырский может сделать Авдеевку местом самых тяжелых боев

Фото: МО Украины

Главным направлением приложения сил ВСУ при новом главкоме Александре Сырском может стать Авдеевка, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с Lenta.ru он предположил, что этот населенный пункт станет местом самых тяжелых боев в зоне украинского конфликта.

Я полагаю, самой «горячей точкой» станет Авдеевка. Есть данные, что туда пытаются перебросить одну из восстановленных бригад. Сырскому сейчас нужно показать, что он украинец до мозга костей, что он полностью верен Зеленскому, — полагает эксперт.

По его мнению, попытки Сырского отстоять Авдеевку обойдутся украинской армии в 10-20 тысяч солдатских жизней, но не поможет Сырскому достигнуть этой цели. Как считает Матвийчук, украинская оборона Авдеевки трещит по швам и должна пасть в обозримом будущем. ВСУ могло бы помочь подкрепление в 100-150 тысяч человек, а также самолеты и танки, однако где их мог бы взять киевский режим, неясно, заключил аналитик.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что решение президента Украины Владимира Зеленского о кадровых перестановках вооруженных силах республики может обернуться для страны большими проблемами. Генерал подчеркнул, что командующий состав нельзя менять прямо во время ведения боевых действий, так как это плохо сказывается на войсках.