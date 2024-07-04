Военэксперт назвал цель ударов ВС РФ по украинским аэродромам Военэкперт Матвийчук: удары по аэродромам ВСУ не допустят поставок истребителей

Фото: МО РФ

ВС РФ наносят удары по украинским аэродромам, чтобы не допустить поставок западных истребителей F-16, рассказал Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, также уничтожают взлетно-посадочные полосы и средства навигации.

В последние дни идут удары по аэродромным инфраструктурам — Миргород, Полтава, сейчас вот Долгинцево. Я полагаю, что это те аэродромы, которые могут быть подготовлены для приема западных самолетов типа F-16, - объяснил эксперт.

Полковник отметил, что уничтоженная техника была модернизирована и переоборудована для запуска ракет высокой дальности типа Storm Shadow, SCAPL. Возможно Украине придется искать другие аэродромы в Румынии или Молдавии, подытожил Матвийчук.

Ранее военный корреспондент Александр Коц показал, как ВС России «вспарывают» аэродромы Вооруженных сил Украины. Удары по объектам ВСУ он назвал ежедневной рутиной.

До этого расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер» одним ударом уничтожил украинский истребитель МиГ-29, сообщили в Минобороны России. Самолет дислоцировался на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге.