Военэксперт нашел малоэффективной украинскую гибридную систему ПВО Военэксперт Дандыкин: Украина создала гибридную систему ПВО не от хорошей жизни

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Украинская гибридная система противовоздушной обороны (ПВО), собранная из компонентов советского и западного производства, малоэффективна, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, Киев создал подобную установку «не от хорошей жизни».

Это все сделано не от хорошей жизни, потому что ракеты заканчиваются. <...> Поднапряглись и приспособили натовские ракеты на направляющие, — объяснил эксперт.

Он уточнил, что любой подобный гибрид в сфере вооружений не будет хорош с точки зрения эффективности, в том числе для противовоздушной обороны. По мнению специалиста, у таких комплексов могут быть проблемы с точностью из-за разных технологических подходов, которые «очень тяжело» интегрировать в единую систему.

Как отмечает издание, о применении Вооруженными силами Украины системы ПВО, собранной из компонентов советского и западного производства, заявил на форуме в Давосе украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. По его словам, создание «гибрида» позволяет Украине сэкономить многие годы для разработки собственной системы ПВО.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Киев без помощи Вашингтона приближается к истощению запасов ряда вооружений, в том числе средств ПВО. Последние, по словам чиновника, входят в число критически значимых для страны вооружений.