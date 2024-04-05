Военэксперт нашел американский след в радикальных реформах армии Германии Военный эксперт Леонков: за реформами немецкой армии стоит ВПК США

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

Решение Германии об увеличении затрат на военную сферу в рамках НАТО и проведении реформ продиктовано позицией США, использующих Североатлантический альянс для решения своих проблем, заявил военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с NEWS.ru. По его словам, из-за главенствующей позиции Вашингтона друге страны-члены НАТО вынуждены уделять военному сектору гораздо больше внимания и ресурсов, чем того требуют интересы страны с точки зрения национальной безопасности.

Германия давно идет в фарватере США, которые считают, что блок НАТО – это их личная военная организация для решения геополитических проблем в защиту национальных интересов, — пояснил он.

Как подчеркнул Леонков, подобные реформы европейских партнеров выгодны ВПК США — военные предприятия ФРГ либо прекратили свое существование, либо перенесли свои площадки на территорию США. Специалист напомнил, что в тот момент, когда появляется вопрос о производстве ракет, танков, выясняется, что на это нет производственных мощностей, а деньги, которые власти выделяют на перевооружение и укрепление армии, тратятся не на территории Германии, а в США, поскольку там находится основной портфель военных заказов. В этой ситуации, добавил он, Берлин пытается убедить население, что реформы необходимы для национальной безопасности, но на деле это оказывается фикцией. А Россия в этом конспекте служит удачным аргументом в вопросе увеличения финансирования военной сферы.

Это фикция для немецких налогоплательщиков под надуманным предлогом военной угрозы России. Германия провоцирует Россию, оказывая военную помощь Украине. Не все граждане ФРГ понимают, что эта помощь идет к эскалации. Все это работает на одну цель – реформирование блока НАТО, где каждая страна вносит свою лепту. И вот Германия, являясь одной из крупнейших стран Европы и когда-то имевшей сильную армию, занимается этим вопросом, — заключил он.

Ранее глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил, что Берлин обновляет армию для подготовки к вероятной войне. Он заявил, что ФРГ пришла к такой позиции из-за России, «которая поставила под вопрос европейский мирный порядок».