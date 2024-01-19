Военэксперт назвал возможную причину отключения GPS в Польше Военэксперт Хатылев: GPS в Польше мог отключиться из-за учений ВС РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские учения в Калининградской области могли вызвать отключение сигнала GPS на территории Польши, предположил в разговоре с NEWS.ru бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев. По его мнению, Россия может отключить эту систему в случае конфликта на территории Европы.

Возможно, что ситуация с временным отключением системы GPS на части территории Польши была вызвана российскими учениями в Калининградской области. Кроме того, Россия вполне способна в случае глобального конфликта отключить эту систему на значительной части территории Европы. Однако нужно делать поправку на то, что Варшава постоянно в чем-то обвиняет русских, — заявил Хатылев.

Военный эксперт отметил, что в ближайшее время в Польше состоятся военные учения НАТО — «Стойкий защитник». По его мнению, их цель — продемонстрировать России свои цели.

Да и со стороны НАТО происходят различные инциденты, включая нарушения морского и воздушного пространства. Кроме того, со следующей недели на территории Польши будут проводиться масштабные учения блока НАТО. Это неспроста, ведь учения — демонстрация силы. НАТО пытается предупредить Россию, что в случае чего войска альянса могут войти на территорию Западной Украины, — сказал Хатылев.

17 января над большей частью территории Польши наблюдался массовый сбой в работе системы GPS. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. В системе навигации над Польшей наблюдались нарушения крупного масштаба. В некоторых местах были зафиксированы также перебои среднего масштаба.