Водителям пришлось взяться за лопаты, чтобы попасть в Финляндию «Фонтанка»: водителям пришлось расчищать дорогу от снега на КПП в Финляндию

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Автомобильный пункт пропуска «Торфяновка» на границе Финляндии и России

Водителям первых автомобилей, решившим проехать в Финляндию через вновь открытый в ночь на 14 декабря КПП «Торфяновка» на российской стороне, пришлось расчищать себе путь лопатами, пишет «Фонтанка». По данным издания, финские пограничники не стали чистить дорогу от снега.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как после открытия ворот автомобилист достает из багажника лопату и принимается за уборку дороги. Спустя какое-то время колонна автомобилей пересекла контрольно-пропускной пункт.

Все автомобильные пункты пропуска на финско-российской границе были закрыты с 30 ноября. Два из них правительство Финляндии открыло в ночь на 14 декабря. Пункты «Ваалимаа» («Торфяновка» в Ленобласти) и «Ниирала» («Вяртсиля» в Карелии) будут работать в течение месяца.

По мнению финского политолога Йохана Бекмана, решение о закрытии границы с Россией продиктовано заказчиками из США. Он предположил, что уменьшение числа людей, пересекающих госграницу, поможет сокрытию информации о военных объектах США и НАТО, которые в перспективе могут появиться на финской территории. Это, в частности, могут быть секретные биолаборатории, считает Бекман.