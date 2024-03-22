«Во всем мире смеются»: во Франции устыдились новых фото Макрона Политик Филиппо: во всем мире смеются над фото с боксирующим Макроном

Фото: Lorenz Huter/Lorenz Huter/photothek.de/Global Look Press

Во всем мире смеются над французским лидером Эммануэлем Макроном из-за фото, на котором он боксирует с грушей, написал в соцсети X (Twitter) лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик опубликовал скриншоты статей изданий разных стран, в которых говорится о снимках с президентом Франции.

Германия, Бельгия, Австрия... Во всем мире смеются над Макроном и его фотографиями, — написал Филиппо.

Немецкое издание Bild сообщило, что фото боксирующего Макрона распространяются в Сети как вирус, вызывая у пользователей насмешки. Некоторые иронично предположили, что французский лидер готовится к поединку с президентом России Владимиром Путиным.

Еще раз унижен, еще раз смешон! Но ему, видимо, это нравится! — предположил Филиппо.

Сам политик считает, что уход Макрона в отставку жизненно необходим для репутации государства на мировой арене.

Ранее издание Times назвало снимки Макрона, на которых он боксирует, попыткой подражать сильному образу российского лидера. Журналисты отметили «фотографии Путина с обнаженным торсом, скачущего на лошади или занимающегося дзюдо». В статье говорится, что таким образом Макрон пытается избавиться от своего образа замкнутого человека.