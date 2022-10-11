Во Львове из-за взрывов пропало электричество Мэр Львова заявил о проблемах с электроэнергией в городе из-за взрывов

Фото: kozytskyy_maksym_official/t.me

В результате взрывов часть Льва осталась без электричества, написал в своем Telegram-канале мэр города Андрей Садовой. По его словам, ракетный удар был нанесен по объекту критической инфраструктуры.

Во Львове слышны взрывы. Есть проблемы с электроэнергией. Ракетный удар по объекту критической инфраструктуры Львова. Часть города снова без электроснабжения, — заявил Садовой.

Ранее в Николаевской области прогремело несколько взрывов. Также взрывы были слышны в Одессе, Кривом Роге, Запорожье, Вольногорске, Павлограде, Виннице и Ивано-Франковске. По предварительной информации, в регионе работают системы противовоздушной обороны. На территории Украины продолжает действовать воздушная тревога.

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую, Черниговскую, Винницкую, Сумскую, Днепропетровскую области. Также стало известно о взрывах в Одессе и области, Виннице, Ровно и Кривом Роге.

Председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС. Позднее в Сети появилось видео с последствиями удара.