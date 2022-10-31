Во всех регионах Украины звучит воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории всех украинских регионов в понедельник, 31 октября, звучит воздушная тревога. Об этом свидетельствует информация онлайн-карты воздушных тревог Минцифры государства. Возникновение указанной ситуации подтверждают представители областных администраций. В частности, речь идет о руководстве Киевской области, передает РИА Новости.

Воздушная тревога в Киевской области. Следите за дальнейшими сообщениями, — пишут в Telegram-канале сотрудники Киевгорсовета.

Отмечается, что в самой столице Украины также объявлена воздушная тревога.

30 октября тревогу объявляли на всей территории Украины. Сообщения начали поступать с 17:39 (время совпадает с московским). Первой такое объявление сделала городская администрация Киева. Местных жителей призвали проследовать в укрытия.

Воздушная тревога объявляется по всей Украине регулярно с 10 октября. В этот день ВС РФ начали наносить удары по объектам энергетики, военного управления и связи в ответ на теракт на Крымском мосту. Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти своими действиями фактически поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями.