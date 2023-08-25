Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, о чем свидетельствуют данные правительственного портала системы оповещения населения. Как утверждается, тревога связана со взлетом российских МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал». Информации об ударах пока не поступало.

Согласно обнародованным данным, сирены звучат в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой Народной Республики.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что ВС РФ минувшей ночью нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры Украины, которые использовались в военных целях. Точное расположение объекта не уточняется. Кроме того, российские военные поразили центр принятия решений Вооруженных сил Украины, задействовав дальнобойное ракетное оружие морского и наземного базирования.

На Авдеевском направлении российские войска уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ. В результате удара по станции разгрузки Межевая также были ликвидированы бойцы украинской армии. Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» также ударили по скоплению сил противника и техники в районе населенного пункта Новодмитровка.