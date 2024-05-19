В «Укрэнерго» сообщили о почасовых отключениях света по всей стране

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С понедельника, 20 мая, во всех областях Украины будут введены графики почасовых отключений подачи электричества, сообщается в Telegram-канале «Укрэнерго». Уточняется, что они затронут как граждан страны, так и промышленность.

Завтра с 18:00 до 00:00 во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений. Это относится как к промышленным, так и к бытовым потребителям, — указано в заявлении.

18 мая в «Укрэнерго» предупредили о периодических отключениях света для абонентов в Харьковской и Полтавской областях в связи с проведением восстановительных работ на энергообъектах. При этом в компании тогда заявляли, что в других регионах Украины отключения не прогнозируются.

До этого в «Укрэнерго» сообщали, что потребление электроэнергии на Украине выросло на 7%. В связи с этим граждан призвали не перегружать энергосистему и экономить электричество, им рекомендовано одновременно не включать бытовые приборы.

Также глава Харькова Игорь Терехов предупредил, что графики отключения электричества, разработанные «Укрэнерго», в Харьковской области не удается соблюдать, поскольку энергосистема страны перегружена.