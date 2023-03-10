Во всех областях Украины сработала воздушная тревога

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Системы экстренного оповещения

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных на сайте Минцифры страны. Как утверждают авторы Telegram-канала «Труха Украина», причиной объявления тревоги мог стать предполагаемый взлет носителя «Кинжалов» МиГ-31К в Белоруссии.

Telegram-канал Klymenko Time со ссылкой на очевидцев также сообщил, что в Сумской области прогремели взрывы. Подробности не приводятся.

Сообщают о взрывах в Сумской области, — говорится в сообщении.

Накануне в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по ключевым объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, тем самым отомстив за обстрелы в Брянской области. По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, все цели атаки со стороны российских военнослужащих были достигнуты. Он отметил, что в результате массированного обстрела ВС РФ уничтожили базу украинских дронов, сорвали переброску иностранного вооружения, а также на время вывели из строя производственные предприятия, отвечающие за ремонт военной техники и изготовление боеприпасов.

2 марта украинская диверсионно-разведывательная группа проникла в Брянскую область. В результате нападения членов ДРГ погибли двое местных жителей, еще двое пострадали. Согласно официальной версии, атаку совершили участники «Русского добровольческого корпуса».