Во всех областях Украины слышны сирены воздушной тревоги По всей Украине объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога, сирены звучат и в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Сигнал о тревоге прозвучал в Киеве в 10:25 мск, через пять минут сирены стало слышно на всей территории страны.

В ночь на воскресенье, 24 марта, сигналы тоже звучали во всех областях Украины. К утру во многих регионах власти сообщали о повреждения инфраструктуры и проблемах с подачей электроэнергии.

Ранее на Украине подтвердили, что припортовая инфраструктура в Одесской области получила повреждения, однако конкретной информации об объекте нет. Также силы обороны страны сообщили, что сирены воздушной тревоги звучали ночью и утром 24 марта.

До этого стало известно, что российские военные нанесли удар по аэродрому Воздушных сил Украины, расположенному в Мартыновке в Николаевской области. Отмечается, что на объекте находились самолеты Су-24, которые были задействованы в ночной атаке ВСУ на Севастополь. При этом, как подчеркнул координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, самолеты были переделаны под запуски иностранных ракет.