Во время стрельбы в европейском городе погиб один человек Один человек погиб во время ночной стрельбы в Дюссельдорфе

В немецком Дюссельдорф в ночь на 28 апреля произошла стрельба, пишет Bild. В результате атаки погиб один человек. Полиции удалось задержать открывшего огонь.

Выстрелы прогремели в 2:45 утра (3:45 по Москве. — NEWS.ru). Один человек убит, — сказано в сообщении.

Полиция и прокуратура выясняют обстоятельства произошедшего. Мотивы открывшего огонь пока неизвестны. Также непонятно, был ли злоумышленник во время стрельбы один или его сопровождали. Информации о других погибших или пострадавших нет.

Ранее в пригороде канадского Монреаля в результате вооруженного нападения в многоквартирном доме погибли две женщины, еще одна получила ранения. Пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии. Подозреваемого удалось задержать, он получил незначительные травмы при сопротивлении правоохранителям и был госпитализирован.

До этого в техасском городе Лейквуд женщина открыла стрельбу в евангелистской церкви. Она была вооружена винтовкой, сопровождал ее маленький ребенок. Ранения получили два человека: пятилетний ребенок, который находится в больнице в критическом состоянии, а также 57-летний мужчина. Правоохранители ликвидировали стрелявшую. Мотивы женщины неизвестны.