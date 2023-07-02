При ракетном ударе по Краматорску был уничтожен ветеран морской пехоты США CBS: ветеран морской пехоты США Торторичи погиб при ударе по Краматорску

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Во время ракетного удара по Краматорску 27 июня был уничтожен американский наемник и ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи, передает телеканал CBS. По его данным, он прибыл на Украину 15 месяцев назад.

Смерть наемника подтвердили его родственники.

Ранее подконтрольная украинским властям Донецкая областная прокуратура сообщила, что в результате ракетного удара по Краматорску погибли девять человек. По данным ведомства, центр города был обстрелян 27 июня. В ночь на 28 июня Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заявляла о четырех погибших. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет уничтожать ВСУ с наемниками и западными генералами во время их совещаний. Министр уточнил, что иностранные наемники в Краматорске использовали гражданскую инфраструктуру.

Он также просил обратить внимание стран НАТО на то, что украинцы используют гражданскую инфраструктуру для размещения своих тяжелых вооружений. По словам Лаврова, использование гражданских объектов в военных целях является военным преступлением.