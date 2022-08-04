Во время прощания с полковником Качурой в центре Донецка начался обстрел

Фото: dan-news.info

Вооруженные силы Украины начали обстрел Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна, где проходила церемония прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой (Корсой). ТАСС со ссылкой на помощника главы МВД ЛНР передает данные о попадании в здание не менее двух снарядов.

Один человек ранен при обстреле украинскими силовиками театра в центре Донецка, — передает агентство.

Отмечается, что церемония прощания не началась из-за обстрела. Всех присутствовавших эвакуировали в убежища.

Телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости сообщает, что после обстрела центра Донецка есть погибшие. Известно, что съемочная группа «Известий» и журналисты «Звезды» попали под обстрел во время атаки. Последние подтверждают информацию о наличии жертв.

Отмечается, что один из прилётов был около гостиницы «Донбасс Палас». Очевидцы сообщают о том, что всего прозвучало не менее семи взрывов за 20 минут.

О гибели Качуры сообщил мэр Горловки Иван Приходько 3 августа. За военные заслуги она была удостоена звания почетного гражданина Горловки. Глава ДНР Денис Пушилин наградил полковника званием героя ДНР посмертно, президент России также подписал указ о присвоении ей звания Героя России. На Украине Корсу заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.