В украинском городе отменят школьное обучение на русском языке Во львовских школах отменят обучение на русском языке

Фото: Jaroslav Ozana/CTK/Global Look Press

Во Львове перестанут вести занятия в школах на русском языке, заявил советник председателя Львовской облгосадминистрации (ОГА) Олег Радик изданию «Дело». Он отметил, что раньше в нескольких школах третьи и четвертые классы обучались на русском. Теперь преподавание в этих классах будет вестись только на украинском.

Ранее в трех школах Львовщины третьи и четвертые классы учились на русском. Классов с русским языком обучения больше не будет в школах Львовской области, — сказал Радик.

Политолог Татьяна Монтян ранее сообщила, что «Насильственная украинизация» приведет к опасным для киевского режима последствиям, так как вызовет бурное недовольство среди украинцев. Она напомнила, что жители Крыма и Донбасса начали протесты в 2014 году именно по той причине, что им запрещали говорить на родном языке.

Она убеждена, что скоро на Украине все вернется «на круги своя». По ее мнению, в ближайшем будущем украинцы вновь смогут совершать все привычные для себя действия на родном языке — русском. Монтян убеждена: «скоро садистская вакханалия Киева закончится», поэтому местным жителям осталось потерпеть совсем немного.